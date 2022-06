Camion betoniera in fiamme sulla Trignina, intervento dei Vigili del fuoco

E' accaduto in territorio di San Giovanni Lipioni, disagi alla circolazione

SAN GIOVANNI LIPIONI. Un camion betoniera è andato in fiamme mentre era in marcia sulla Trignina. E' accaduto intorno alle 17.30 in territorio di San Giovanni Lipioni.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco di Vasto. Disagi alla circolazione durante lo spegnimento del rogo. La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso, il traffico è stato deviato su arterie secondarie.