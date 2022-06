Investito da un'auto, 11enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Nonostante la messa in sicurezza della zona, con spartitraffico, ancora un investimento pedonale avvenuto ieri mattina in via Martiri della Resistenza.

Un ragazzino di 11 anni è stato investito, all’altezza della vecchia caserma dei Carabinieri. Sul posto è intervenuto il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno portato il quasi adolescente al San Timoteo. Rilievi a cura delle forze dell'ordine.