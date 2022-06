Dacia Logan esce fuori strada e finisce contro un albero, due feriti

URURI. Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del radiomobile della compagnia di Larino le cause dell’uscita di strada che ha visto protagonista il conducente di una Dacia Logan che stava percorrendo la provinciale che collega Ururi a San Martino in Pensilis.

Dalle notizie raccolte sembra che il conducente abbia fatto tutto da solo finendo a bordo strada contro un albero.

Sul posto oltre ai militari frentani sono giunte due ambulanze, una della Croce San Gerardo e una della Misericordia di Termoli con i sanitari del 118 Molise soccorso che dopo aver prestato le prime cure del caso sul posto, hanno trasferito al San Timoteo per ulteriori accertamenti sia il conducente ed almeno un’altra persona che era all’interno dell’auto.

Per entrambi sembrano escludersi ferite importanti. L’auto in attesa della rimozione è rimasta a bordo strada.