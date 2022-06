Forza posto di controllo, giovane inseguito e arrestato dai Baschi verdi

Tolleranza zero

Tolleranza zero sab 25 giugno 2022

CAMPOBASSO. Nella notta appena trascorsa, pattuglia Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Campobasso, impegnata in controllo economico del territorio, notava un’autovettura, sfrecciante a folle velocità, su strada cittadina e ne iniziava il relativo inseguimento, durante il quale, si apprendeva, altresì, a seguito di attivazione della Sala Operativa del Corpo nonché delle altre Sale Operative Provinciali delle Forze di Polizia, che detto veicolo, non si era fermato ad un precedente alt, di un posto di controllo dei Carabinieri.

Alla guida, un giovane, italiano, poi rilevatosi sprovvisto di patente di guida, il quale, sfuggito ad alta velocità, aveva tamponato anche altre autovetture in sosta nonché danneggiava la propria autovettura, rendendola non più marciante e continuava la propria fuga a piedi, per le strade del centro cittadino.

Raggiunto e fermato, dalla Guardia di Finanza, nonostante cercasse di divincolarsi per sfuggire ulteriormente, la quale, per non perderlo, aveva, conseguentemente, continuato a piedi la corsa.

Richiesto anche un intervento di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Un militare della Guardia di Finanza ha riportato anche un trauma nell’inseguimento.

Il giovane è stato arrestato.