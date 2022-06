La prode Samba, ringhia al ladro sventando il furto di un'auto in viale Trieste

TERMOLI. In viale Trieste rubano due-tre auto a settimana, questo quanto riferito e denunciato dai residenti. Fortunatamente, alla sequela di vetture portate via, quasi sempre verso la provincia di Foggia, non si è aggiunta quella il cui furto è stato sventato da una Amstaff (molossa) di 35 chili che risponde al nome di Samba.

A raccontarlo è la famiglia Monti. Il signor Giuseppe era in giro col cane, quando c'era qualcuno che stava tentando di aprire una macchina, con evidente intento furtivo. Samba ha cominciato a ringhiare e ha messo in fuga il malvivente, risparmiando il veicolo. Brava Samba e finalmente c'è giustizia anche per la razza dei molossi, troppo spesso additata. Del tentativo di furto sono state avvisate anche le forze dell'ordine, che hanno inviato una volante sul posto, con gli agenti del commissariato.

A Samba anche i ringraziamenti del proprietario.