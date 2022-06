In fiamme Punto alimentata a Gpl, paura a Guglionesi

GUGLIONESI. Giornata impegnativa quella di ieri per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Nel primo pomeriggio di ieri sono intervenuti in via Roma, a circa 2 chilometri dal centro abitato di Guglionesi, a causa di una Fiat Punti alimentata a Gpl che era stata avvolta dalle fiamme.

Il conducente, un residente del posto, mentre stava percorrendo quel tratto di strada, ha notato come uscisse del fumo bianco dal cofano anteriore, si è accostato per veder cosa fosse successo e nel chiudere la portiera della macchina ha visto infiammarsi il cruscotto, da lì in un attimo il veicolo è stato divorato dalle fiamme.

Il proprietario si è allontanato dalla vettura e ha allertato il centralino del 115. Il rogo della Punto si è esteso anche alla macchia verde circostante, fortunatamente l'azione tempestiva di soccorso dei Vigili del fuoco ha permesso di evitare ulteriori conseguenze, ma l'auto è andata in fumo.

Galleria fotografica