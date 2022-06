Tragedia sull'A14, uomo e donna morti in un violento tamponamento tra 2 auto

SAN SEVERO. Tragedia in A14, dove c'è stato un terribile impatto all'altezza del casello di San Severo (direzione sud) che è costato la vita a due persone. Dalle prime e sommarie informazioni raccolte, si è trattato di un tamponamento tra due autovetture. Ad avere la peggio, sono stati gli occupanti di uno dei mezzi coinvolti: si tratta di un uomo e di una donna, al momento non sono note le loro generalità. Sul posto, insieme ai tecnici di Autostrade e agli operatori dell'elisoccorso, anche la polizia autostradale per i rilievi del caso. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo per estrarre le vittime dalle lamiere della vettura.