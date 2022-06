Temperature roventi e incendi, Vigili del fuoco intervenuti a Porticone

TERMOLI. Anche oggi sfondato il muro dei 30 gradi, come riporta la stazione meteo di Difesa Grande dell'associazione "Il Mosaico", che stamani poco prima di mezzogiorno ha fatto registrare il picco di 30.9 gradi secondo la colonnina di mercurio.

Condizioni ideali, per così dire, in cui proliferano gli incendi e così nel primo pomeriggio emergenza del giorno in contrada Porticone, col fumo e le fiamme visibili a distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, per estinguere il rogo e riportare la situazione alla normalità. L'operazione di bonifica è ancora in corso.