Carabinieri Forestali, Brugnola lascia il Comando provinciale di Campobasso

CAMPOBASSO. Carabinieri Forestali, Brugnola lascia il Comando provinciale di Campobasso.

Se ne va dal Molise per raggiungere la nuova sede di Teramo il colonnello Luca Brugnola, comandante Gruppo Carabinieri Forestali di Campobasso.

Questa mattina, Brugnola si è recato a Palazzo Vitale per salutare il presidente Toma, il quale, nell’esprimere apprezzamento per quanto fatto dal Gruppo in settori specifici quali quelli forestali, ambientali e agroalimentari, ha augurato all’ufficiale un buon prosieguo di lavoro.