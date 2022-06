Esplode macchinario nella zona industriale di San Salvo, operaio di Petacciato trasferito a Chieti

SAN SALVO. ORE 16.30 L'uomo è rimasto ferito a seguito dell'esplosione di un macchinario. È in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

LA PRIMA NOTIZIA. Un incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale di San Salvo. È accaduto alla Generali Prefabbricati.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso. A rimanere ferito un operaio del 1977, A. A. di Petacciato, che è cosciente, ma è stato trasferito a Chieti per via delle ferite riportate.