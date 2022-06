Al calar della sera arriva un branco di oltre otto cinghiali in via delle Viole

Cinghiali in via delle Viole

TERMOLI. Via delle Viole 40, se la paura non fa 90 poco ci manca. Più che paura sconcerto, sì, perché nella zona residenziale di Colle Macchiuzzo, dove sono stati già segnalati nel passato diverse volte le presenze di cinghiali, stavolta a far capolino vicino alle abitazioni è stato un branco con ben otto esemplari.

Certo, il timore che qualcosa possa sempre succedere è dietro l'angolo, vista la presenza così assidua ormai della popolazione di ungulati nel tessuto urbano.





Ma quale rimedio è possibile per evitare la proliferazione di questi animali selvatici?

A dire il vero, può darsi che ce ne siano stati anche di più, poiché otto sono quelli contati da una residente, ma altri esemplari si celavano dietro gli oleandri, avvistati dal marito.