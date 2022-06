Ragazzino resta folgorato mentre gioca con gli amici, rianimato dai medici e trasferito a Foggia

MONTENERO DI BISACCIA. Attimi di terrore nella serata di ieri a Montenero di Bisaccia, nei pressi della chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Intorno alle 22.30, un 13enne stava giocando con gli amici in un parchetto, quando per cause in corso di accertamento da Carabinieri della stazione di Montenero e dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è rimasto probabilmente folgorato.

E' stato soccorso quando era incosciente e in fibrillazione, i medici del 118 intervenuti coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza dalla postazione montenerese lo hanno rianimato, defibrillato e sottoposto al massaggio cardiaco, salvandogli la vita, trasportandolo in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, in condizioni molto gravi, dove è stato stabilizzato dai rianimatori del San Timoteo coi colleghi della divisione di emergenza. Valutata la situazione clinica, è stato subito disposto il trasferimento alla rianimazione pediatrica dell'ospedale di Foggia, dove la situazione permane critica e in prognosi riservata.