Operaio ferito alla Generale Prefabbricati: "Troppi incidenti e infortuni sul lavoro"

SAN SALVO. Incidente alla Generale Prefabbricati di San Salvo, queste le parole del Segretario Generale Fillea Chieti-Pescara Marco Ranieri:

"Nel pomeriggio di ieri abbiamo appreso con costernazione e apprensione la notizia del grave incidente sul lavoro nella Generale Prefabbricati spa, storica azienda con uno stabilimento altrettanto importante nella zona industriale di San Salvo specializzata nella realizzazione di prefabbricati in cemento e nell'edilizia industrializzata (Leggi).

In attesa di una più precisa e dettagliata ricostruzione del caso, che dovrà appurare le cause e la dinamica dell’evento, esprimiamo totale vicinanza al lavoratore e ci uniamo alle preoccupazioni della famiglia che sta vivendo ore di angoscia.

Dal nostro punto di vista rileviamo che, da quando l’attività lavorativa è definitivamente ripartita dopo la pandemia, sono ripresi a un ritmo spaventoso gli infortuni e le morti sul lavoro. Il territorio del vastese è stato già segnato più volte da incidenti, anche mortali, nei soli primi sei mesi di quest’anno. Questo episodio va ad incrementare questa triste statistica.

I ritmi di lavoro e i carichi nei cantieri e nelle fabbriche sono vertiginosamente aumentati almeno da un anno e mezzo a questa parte, spinti anche dall’incremento della produzione, degli ordinativi e delle commesse dovuto alle misure governative per rilanciare il settore e in generale l’economia italiana (bonus 110% e progetti legati al PNRR, tanto per citare gli esempi più emblematici). Il risvolto della medaglia di questa vertiginosa ripresa economica e occupazionale è l’aumento degli incidenti, degli infortuni, delle malattie e probabilmente tra non molto anche delle malattie professionali. Ecco perché chiediamo che, per limitare le cause di rischio, si torni a una produzione più umana e sostenibile, che sia favorita anche da controlli rafforzati delle autorità competenti nel settore della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Come sindacato delle costruzioni della Cgil continueremo a svolgere il nostro compito, per quanto di nostra competenza, garantendo un impegno ancora maggiore nel tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori delle costruzioni, a tutti i livelli, nazionale e territoriale”.