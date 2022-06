Parchetto sotto sequestro a Montenero, messa e processione e preghiera per il 13enne

Tredicenne folgorato mentre giocava, sequestrato il parchetto a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Comunità sgomenta per il dramma del 13enne, che per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti sarebbe rimasto folgorato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, nel parco giochi vicino alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Il ragazzino dopo essere stato rianimato sul posto dal 118, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, è stato poi trasportato al Pronto soccorso del San Timoteo, stabilizzato, e intorno all'1 trasferito alla Rianimazione pediatrica degli Ospedali Riuniti di Foggia, dov'è in condizioni critiche e prognosi riservata.

Indagini aperte da parte della Procura frentana, portate avanti dai Carabinieri della locale stazione, sul posto anche i Vigili del fuoco.

Intanto, il parchetto è stato sequestrato in via cautelare.

Diffuso anche un messaggio della comunità pastorale "Maria Santissima di Bisaccia".

«Insieme al comitato feste di San Paolo è stato deciso il rinvio di tutte le manifestazioni musicali e ricreative previste per questa sera 29 giugno 2022; ci ritroveremo stasera in piazza San Paolo alle ore 19.30 all'aperto con quanti lo desiderano per la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo Gianfranco De Luca, a cui seguirà la processione dove vogliamo pregare tutti insieme per il ragazzo in ospedale e per i suoi familiari».