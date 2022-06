Continuano gli atti vandalici sulla passerella di Rio Vivo

Non si fa gio 30 giugno 2022

TERMOLI. Nonostante i tre accessi per permettere di raggiungere l’arenile, lungo la passerella in legno di Rio Vivo, c’è chi ha provveduto a tagliare per l'ennesima volta le corde, creando dei varchi personali.

Parliamo della passerella in legno realizzata sulla spiaggia di Rio vivo, creata come un'area di passeggio e di collegamento tra gli stabilimenti balneari del litorale Sud di Termoli alla foce del fiume Biferno.

Sul canale social "Afdm" tanti i commenti a tal riguardo:

"Premesso che non conosco la zona ma dalle foto si vedono delle case, immagino siano state confinate senza se e senza ma. Forse sarebbe il caso di creare dei varchi perché probabilmente gli ingegneri che hanno realizzato l'opera se ne sono sbattuti";

"Un po' di controlli, beccate gli incivili di turno e bacchettateli con verbali da parecchi zero. C'è sempre qualcuno che si sente il padrone di tutto e crede che tutto è lecito a lui/lei";

"Alzerei dei muri davanti alle case così devono fare il giro per andare al mare visto che con le buone non si ottiene niente allora andiamo di muro".

C'è, inoltre, chi propone l'installazione di semplici telecamere, per dissuadere i vandali dal proseguimento delle azioni che producono un elevato aspetto di degrado del ponte stesso.

Un’opera che i residenti non hanno molto apprezzato.

Della questione ce ne siamo già occupati alcuni giorni fa, quando sono stati denunciati i primi atti vandalici.





