Il salvataggio di Kira, era finita in un burrone per 15 metri

TERMOLI. Una squadra del distaccamento di Termoli dei Vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 19 in via Pertini, a Campomarino per recuperare una cagnolina, Kira.

Una vera e propria missione di salvataggio, compiuta grazie all'impiego delle di tecniche Saf (speleo alpino fluviale), necessarie per raggiungere Kira, finita accidentalmente in un burrone profondo almeno 15 metri.

Nella caduta, il cane si è fermata su di un terrazzamento, il rischio ulteriore è stato quello di poter precipitare per ulteriori 20 metri, per fortuna tutte le operazioni sono andate a buon fine, Kira è di nuovo a casa con la sua proprietaria.

