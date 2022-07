Auto in fiamme a Campomarino, s'indaga sulla matrice dolosa

CAMPOMARINO. Emergenza fronteggiata ben presto dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, stamani intorno alle 7.15 la squadra in turno è partita dalla caserma di contrada Pantano Basso per dirigersi in contrada Lauretta, dove era scoppiato un incendio che aveva avvolto una Citroen.

Sul posto oltre agli uomini del 115 anche i Carabinieri della locale stazione, tempestivo l'intervento di spegnimento, che ha evitato alle fiamme di espandersi verso altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze, o di coinvolgere anche la vegetazione circostante.

Militari dell'Arma e Nia dei Vigili del fioco indagano su una probabile matrice dolosa.

