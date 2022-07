L'imbarbarimento senza fine, imbrattata la targa in memoria di Basso Sciarretta

TERMOLI. Germi di inciviltà (o vermi?) sempre più presenti nella società odierna, purtroppo.

Un imbarbarimento a tutti i livelli, quello a cui stiamo assistendo. Negli ultimi due anni, non sappiamo se davvero come riflesso sociale alla pandemia o alla crisi economica conseguente, si sono smarriti e si stanno smarrendo quei valori di rispetto che stavano proiettandoci verso un'era di maggiore corresponsabilità.

Ora, invece, tutti gli scenari che possiamo ammirare, o avversare, ci portano indietro di decenni nel rapporto tra le generazioni e soprattutto nella considerazione della memoria storica.

Davvero maleducazione, non c'è altro alla base del gesto che ha visto imbrattare la targa che lo scorso 25 aprile è stata inaugurata a ricordo di Basso Sciarretta, in via Adriatica, che già aveva subito lo scorso anno gesti vandalici in quello stesso luogo.

