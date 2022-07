Esce fuori strada col furgone mentre consegna latticini

SAN MARTINO IN PENSILIS. Solo ingenti danni al veicolo, per fortuna e qualche ammaccatura. Ma lo spavento deve essere stato tanto. Un 55enne residente a Casalvecchio di Puglia, M. C. le sue iniziali, è uscito fuori strada mentre era alla guida del suo furgone con cui stava effettuando consegne di latticini, probabilmente a causa di un colpo di sonno improvviso.

Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio, sulla SP 40 che collega San Martino in Pensilis a Ururi. Il 55enne ha subito diverse contusioni, ma è stato medicato sul posto dal 118, intervenuto coi volontari della Misericordia in ambulanza, dalla postazione di Termoli. Non è stato necessario trasferirlo al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Sul luogo dell’incidente Carabinieri e Polizia municipale, per i rilievi e la disciplina della circolazione stradale.

