Incendio lungo l'A14, disagi tra San Severo e Poggio Imperiale

A14. Nel primo pomeriggio di oggi autostrada A14 chiusa al traffico in entrambe le direzioni per non più di un quarto d'ora, per fortuna, dalle 15, a causa del fumo che ha invaso la carreggiata, tra i caselli di Poggio Imperiale e San Severo.

La decisione si era resa necessaria per via del fumo sprigionato da un incendio limitrofo all’autostrada. Sul luogo del rogo sono intervenute pattuglie della Polizia stradale e i Vigili del fuoco, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.