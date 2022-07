Riccio si inerpica sulla tettoia del centro commerciale, salvato dai Vigili del fuoco

ISERNIA. Giovedì scorso i Vigili del Fuoco di Isernia hanno soccorso un riccio che stava su una tettoia nei pressi di un centro commerciale nella città pentra.

Il piccolo animale si è fatto notare con delle “grida” che ha attirato l’attenzione del personale di una attività commerciale.

Per trarlo in salvo i Vigili del Fuoco hanno utilizzato una scala italiana per arrivare sul tetto e con le cautele del caso è stato recuperato l’animale. Il riccio non presentava ferite ed è stato liberato nei pressi di un campo nelle vicinanze.

Galleria fotografica