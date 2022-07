Scontro tra furgone e scooter, 26enne trasportato al Pronto soccorso

CAMPOMARINO. Polizia locale di Campomarino e 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, intervenuti ieri sera, poco prima dell'ora di cena per un incidente stradale avvenuto a Campomarino lido, che ha coinvolto un furgone e uno scooter, all'intersezione di via De Gasperi con via delle Gardenie, nei pressi del passaggio a livello.

A restare ferito è stato un 26enne di nazionalità maliana, residente a Campomarino. in sella al motoveicolo. Il cittadino straniero è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per essere medicato e sottoposto agli opportuni accertamenti.