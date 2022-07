Bimbo di 9 anni sviene al porto, soccorso e trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Viene prelevato a braccia dall'interno di un bar del porto di Termoli, dopo aver accusato un malore, due volte nel giro di poco tempo.

Emergenza da codice rosso ieri mattina, intorno alle 11, bimbo di 9 anni residente a San Severo, soccorso dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, con la famiglia in procinto di partire per le Isole Tremiti.

Il piccolo è svenuto ed è stato trasportato senza conoscenza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.