Parte la colletta per la famiglia del 13enne ricoverato in Rianimazione a Foggia

MONTENERO DI BISACCIA. Trascorsi ormai alcuni giorni da quando il 13enne rimasto folgorato nel parchetto intitolato a don Nino Zappitelli è ricoverato nella Rianimazione pediatrica di Foggia, agli ospedali Riuniti. I fatti risalgono alla tarda serata di martedì scorso, 28 giugno. Il ragazzino resta in condizioni stabili, ma in coma farmacologico.

In paese è partita la macchina della solidarietà: «Abbiamo organizzato una raccolta fondi da destinare alla famiglia, per poterli aiutare in questo periodo con tutte le spese che dovranno affrontare. Per chi vorrà partecipare (offerta libera) come punto di riferimento può portare la quota alla parrucchiera Susanna (via Massangioli a Montenero di Bisaccia. Condividete e inoltrate questo messaggio il più possibile. Grazie mille a chi vorrà partecipare».