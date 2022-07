Esce fuori strada a Rio Vivo in sella al proprio scooter, 16enne trasportato all'ospedale

TERMOLI. Un 16enne che viaggiava in sella al proprio scooter è uscito di strada in via Rio Vivo, restando ferito.

L'incidente in cui non sono coinvolti altri veicoli è avvenuto intorno alle 21, l'adolescente ha perso il controllo del motociclo, finendo a terra e procurandosi un trauma facciale e varie contusioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il minore al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Diversa la gente scesa in strada nella zona all'arrivo dei soccorritori.