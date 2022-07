Si ribalta con l'auto, che spavento a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Che spavento per una donna di Ururi, alla guida di un'autovettura che per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di San Martino in Pensilis, si è ribaltata finendo in una rampa di accesso di un condominio, all'ingresso del paese.

La signora è riuscita ad uscire da sola dall'auto, in attesa dei soccorritori, sul posto sia il 118 che i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno messo in sicurezza la macchina.