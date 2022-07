Alcuni turisti aggrediti in via Mascilongo

TERMOLI. Soccorritori del 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, e agenti della volante della Polizia di Stato del commissariato di Termoli intervenuti stamani in via Mascilongo, a causa di una presunta aggressione avvenuta a danno di tre turisti.

Notizia in aggiornamento.