Trovato cadavere di un 87enne in avanzato stato di decomposizione a Ururi

URURI. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un 87enne è stato trovato nel pomeriggio a Ururi, in via Garibaldi.

Ad allertare le forze dell'ordine è stata una sua conoscente, allarmata dal fatto che non aveva più notizie da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino e della locale stazione ururese, hanno provato a bussare, ma non avendo risposta, hanno forzato la porta d'ingresso, e una volta dentro l'abitazione hanno tatto la macabra scoperta. Coi militari dell'Arma anche il 118 Molise dalla posizione di Larino, che non ha potuto che certificare l'avvenuto decesso, risalente a giorni prima. Informata anche la Procura frentana, che dovrà disporre ora la rimozione della salma e decidere eventualmente se ricorrere ad accertamenti medico-legali, o limitarsi alla ricognizione cadaverica.