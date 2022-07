Salvato dalle fiamme, camionista ringrazia i Carabinieri

LARINO. Del salvataggio dell'autista di camion avvenuto ieri mattina abbiamo riferito ieri sera.

Arrivano i dettagli dalla compagnia Carabinieri di Larino.

Non hanno avuto un attimo di esitazione i due militari che hanno salvato la vita ad un autotrasportatore con il mezzo in fiamme. È quanto accaduto sulla statale 87 nelle Piane di Larino durante la mattinata di ieri. Un autotrasportatore molisano 60enne, mentre viaggiava sulla strada statale, si è accorto che parte della motrice stava prendendo fuoco e, immediatamente, ha arrestato la marcia del proprio mezzo. Dietro di lui, fortunatamente, viaggiava un equipaggio della Compagnia Carabinieri di Larino con a bordo il Comandante della Compagnia ed un Maresciallo, accortisi subito delle fiamme e dell’imminente pericolo. Immediatamente i due militari hanno soccorso il malcapitato, incuranti delle fiamme e del fumo e gettandosi tra le fiamme mentre l’uomo era ancora chiuso nel cabinato.

Dopo aver preso l’estintore in dotazione all’autovettura i Carabinieri intervenuti hanno spento parte delle fiamme che ormai erano in prossimità del rimorchio. Determinante il primo intervento, soprattutto in considerazione del fatto che nel rimorchio vi fossero le bombole di gas refrigerante, altamente infiammabile. Dopo le prime operazioni, i militari e l’autotrasportatore hanno operato velocemente una manovra utile a staccare il rimorchio e ad ancorare lo stesso a terra per poi allontanare la motrice di qualche metro. Nel frattempo le fiamme, divampate e vicine alle cabine, avevano creato una gran nube nera, investendo il camionista e i militari. 2 I militari, percependo il pericolo, hanno cecato di estrarre l’uomo dall’abitacolo il quale però aveva iniziato a scalciare contro gli operanti urlando loro che non avrebbe mai abbandonato il camion, considerato da trent’anni la sua per motivi di lavoro.

Data la difficoltà nel convincere il camionista e vedendo il sopraggiungere delle fiamme, i due militari non hanno esitato un attimo a trascinare fuori dal rimorchio l’uomo, strappandogli però inavvertitamente anche la maglia ed i pantaloni, ma traendolo fortunatamente in salvo. Dopo pochissimi attimi, infatti, le esplosioni e le fiamme hanno investito la motrice distruggendola e carbonizzando il lato guida. Ormai l’autotrasportatore era stato messo fortunatamente in salvo ma i due Carabinieri hanno avvertito ancora il pericolo e, con un altro estintore, hanno domato a stento le altre fiamme, scongiurando anche il pericolo che le stesse potessero coinvolgere le sterpaglie presenti sulla strada. Dopo qualche minuto sul posto sono finalmente giunti i Vigili del Fuoco allertati dai due Carabinieri che hanno definitivamente domato le fiamme. Tornati in caserma, in lacrime l’autotrasportatore ha voluto ringraziare i due Carabinieri che gli hanno salvato la vita e che, nell’occasione, gli hanno anche donato un pantalone e una maglietta nuovi.

A ricordo di una tragedia scampata e al contempo di una vita salvata, l’uomo ha voluto anche farsi immortalare assieme ai due Carabinieri, con una foto scattata presso la caserma di Larino

