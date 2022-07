Scontro in via Manzoni, alcuni feriti trasportati al San Timoteo

TERMOLI. Scontro intorno alle 13.40, in via Manzoni, nella zona di Colle della Torre a Termoli. Un incidente dalla dinamica piuttosto violenta, in prossimità di uno degli svincoli che si snodano da Termoli Nord in altre direzioni.

Alcuni feriti sono stati soccorsi dal 118 Molise, tra cui una bimba. Perr fortuna, le conseguenze non sarebbero di particolare rilievo, tuttavia adulti (pare due) e la piccola sono stati trasferiti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Sul posto anche le forze dell'ordine, per rilevare il sinistro e disciplinare la circolazione.

Galleria fotografica