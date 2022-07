Morte del 40enne, sulle cause secca smentita del Procuratore Fucci

ISERNIA. Arriva direttamente dal Procuratore della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci, la smentita su possibili coinvolgimenti di terzi nella morte del 40enne brasiliano avvenuta all'ospedale di Isernia, dopo una settimana di ricovero.

«In seguito a diversi articoli pubblicati sulla stampa locale, Questo Ufficio ritiene essenziale, al fine di tranquillizzare la cittadinanza e tacitare le voci infondate circolanti tra la popolazione, chiarire come allo stato non emerga, in relazione alle cause della tragica morte di un giovane residente di Macchia d’Isernia, rinvenuto ferito in strada nei pressi della propria abitazione in data 29.06.2022 e deceduto presso l’ospedale di Isernia in data 6.07.2022, alcun elemento concreto che lasci ipotizzare la responsabilità di terzi e la natura dolosa delle lesioni occorse alla vittima».