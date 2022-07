Auto finisce contro l'albero e prende fuoco

CAMPOMARINO. Emergenza gestita all'alba di oggi, intorno alle 6, nel territorio di Nuova Cliternia, sulla SP 130, che collega Portocannone alla frazione di Campomarino.

Un uomo alla guida della sua autovettura ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un albero. A causa dell'impatto violento, la macchina ha preso fuoco.

Il conducente per sua fortuna è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dall'abitacolo, ma per le fasi concitate vissute, lo schianto subito e lo spavento, si è sentito male.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Campomarino, il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.