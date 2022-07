Si avventurano in acqua col mare grosso, in 3 salvati dai bagnini: uno al Pronto soccorso

TERMOLI. Mare in burrasca, condizioni meteo non proprio idilliache quelle di oggi per fare il bagno e allontanarsi.

Per fortuna, tre ragazzi sono stati portati a riva, erano in grande difficoltà, mentre stavano nuotando al largo, all'altezza della spiaggia libera dopo il Blutuff.

A intervenire uno degli assistenti bagnanti dell'associazione Lifeguard, Fabio Pistillo, assieme ai colleghi dei lidi Blutuff e Sirena Beach.

Sul posto anche il 118 Molise, che ha trasportato uno di loro al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

«Tutto questo causato dalle brutte condizioni del mare e la testardamente dei bagnanti nonostante i nostri avvisi», ci ha riferito il responsabile di Termoli della Lifeguard.