Due giorni di collegamenti fermi e turisti "in attesa": domenica di speranza

L'Isola di Capraia in attesa

TERMOLI. Raffiche superiori ai 53 km/h hanno causato condizioni meteomarine inaccessibili ai collegamenti marittimi per le Isole Tremiti, ieri dal porto di Termoli.

Sospese per il secondo giorno di fila le corse alle Diomedee, con evidente disagio da parte di turisti che avevano prenotato i biglietti per trascorrere il fine settimana tra San Domino e San Nicola. Non solo la mancata realizzazione del sogno vacanzieri, ma soprattutto la difficoltà logistica di trovare senza prenotazione in questo periodo estivo un appoggio per la notte, nella speranza di partite per le Tremiti almeno domenica mattina.

C’è stato chi, ieri pomeriggio, è ricorso persino ad appelli social su Facebook per cercare di trovare un riparo notturno.

