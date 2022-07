Partite le ricognizioni aeree a Campitello, appello social dal figlio del disperso

Le ricerche del disperso a Campitello Matese

CAMPITELLO MATESE. Ricerche del dispeso campano 62enne a Campitello Matese, ricognizione aerea in corso con aeromobile Sezione Aerea Guardia di Finanza di Pescara.

Sono state appena effettuate le ricognizioni aeree con gli elicotteri della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara e dell"11mo Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara.

Entrambi gli elicotteri, con a bordo personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, hanno perlustrato la zona montuosa adiacente la vettura dello scomparso, punto da cui presumibilmente l'uomo si sarebbe allontanato. Entrambe le ricognizioni aeree hanno dato esito negativo.

Negative anche le ricerche effettuate con il cane da ricerca molecolare del Soccorso Alpino.

Continuano nel frattempo le ricerche di superficie con le squadre di terra.

Intanto, c'è l'appello social del figlio:

«Da ieri mattina (sabato) non abbiamo più notizie di mio padre Raffaele Botticella è stato visto per l’ultima volta alle ore 7:20 presso il distributore della Q8 di Ponte, chi lo abbia anche solo incrociato può contattarci per darci qualche indicazione, era a bordo della sua Volkswagen Polo nera targata FI M22985. 3938752096 questo è il mio numero. GRAZIE DI CUORE».

Galleria fotografica