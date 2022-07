Vigili del fuoco e forze dell'ordine intervenuti al Pam

L'incendio al Pam

TERMOLI. Come riferito nel primo lancio, supermercato Pam evacuato in via Egadi dopo l'incendio avvenuto nell'ambito del supermercato, per cause al vaglio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, intervenuti per primi sul posto, poi raggiunti da altre squadre del comando provinciale di Campobasso,

Subito la sicurezza interna del Pam ha agito per cercare di estinguere le lingue di fuoco, mentre una colonna densa di fumo nero si è stagliata nel cielo, visibile a distanza e c’è stato notevole clamore anche social riguardo questo incendio.

Sul posto forze dell’ordine, con Carabinieri e Polizia, e ambulanza della Misericordia col 118 per motivi precauzionali, così come cautelativamente subito sono stati fatti evacuare i locali, sia di lavoratori che chi era lì a fare la spesa.

