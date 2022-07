Auto contro scooter al Lido, ferito 17enne

CAMPOMARINO LIDO. Un 17enne residente a Campomarino è stato trasportato dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Il minore era in sella al proprio scooter, rimasto coinvolto in uno scontro con un'autovettura in via Luigi Sturzo. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.