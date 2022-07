Pericolo calcinacci, Vigili del fuoco in via Mario Pagano

TERMOLI. Squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli intervenuta nel tardo pomeriggio in pieno centro, in via Mario Pagano, a causa del pericolo caduta calcinacci dal tetto di un palazzo di 5 piani.

Ad allertare la centrale operativa del 115 gli stessi inquilini, preoccupati per il rischio di minare l'incolumità di passanti e residenti e di danneggiamento dei veicoli.

Galleria fotografica