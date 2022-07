Scomparsa da quasi 2 anni: s'indaga per omicidio e occultamento di cadavere

CAMPOBASSO. Omicidio e occultamento di cadavere. Questi i reati ipotizzati dalla Procura di Campobasso che ha aperto un nuovo fascicolo sulla scomparsa, il 31 agosto del 2020, di Maria Domenica Conte l’anziana donna di Torella del Sannio svanita nel nulla. La donna, allora 82enne, viveva da sola nelle campagne di Torella del Sannio ed era stata vista, l’ultima volta, mentre camminava su una strada poco distante dalla sua abitazione. A nulla valsero le ricerche da parte delle forze dell’ordine con il supporto di tecnici specializzati, della donna nessuna traccia.

La Procura di Campobasso aprì un fascicolo per allontanamento volontario ma la figlia, Liliana Meffe, non ha mai pensato che la mamma potesse essersi allontanata da sola e che forse qualcosa doveva essergli accaduto. La figlia, proprio per questo motivo, si è recata nei mesi scorsi presso la procura per parlare con il magistrato titolare delle indagini e ribadire le sue convinzioni, ovvero che la mamma non si era allontanata in maniera volontaria e che forse la vicenda abbia un risvolto diverso e peggiore rispetto a quello che in un primo momento la procura stessa aveva ipotizzato. Della scomparsa di Maria Domenica si sta occupando anche l’associazione Penelope, che riunisce le famiglie delle persone scomparse. Con l’apertura del nuovo fascicolo ripartono le indagini per capire cosa sia accaduto a Maria Domenica e soprattutto dove e perché sia stata fatta sparire.

Dall’associazione Penelope arriva inoltre l’invito, a chiunque abbia visto o sentito qualcosa che possa essere utile alle indagini, di farsi avanti affinché si possa arrivare alla verità nel più breve tempo possibile.