Incidente sull'A14, 5 le vetture coinvolte

FOGGIA. Tre feriti, di cui uno grave nel grave incidente sull'A14 San Severo-Foggia. E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, giunto sul posto insieme a quattro ambulanze del 118.

Dalle prime informazioni raccolte, sarebbero 5 i veicoli coinvolti, anche se al momento non è chiara la dinamica dell'impatto.

Sul posto, stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, gli uomini della polizia autostradale e il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Disposta la temporanea chiusura del tratto autostradale, in direzione Bari. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, si registrano circa 2 km di coda. Attivata la protezione civile per la distribuzione di bottigliette di acqua per gli utenti in coda. Per gli utenti diretti a Bari, uscita obbligatoria a San Severo, proseguire sulla SS16 Adriatica e rientrare in Autostrada a Foggia