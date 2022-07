Prende fuoco una lavatrice, arrivano i Vigili del fuoco

ACQUAVIVA COLLECROCE. Attimi di paura ieri sera in via Cedronio ad Acquaviva Collecroce. Fiamme sono divampate in una casa del centro, nei pressi del Comune. A prendere fuoco è stata una lavatrice. Per fortuna il piccolo rogo è stato estinto poco dopo, senza che l'incendio potesse propagarsi in altri ambienti domestici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.