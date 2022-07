Malore in acqua, muore settantenne

MARINA DI CHIEUTI. Malore in acqua per un settantenne originario di Torremaggiore. Portato tempestivamente a riva da altri bagnanti, accortesi dalla gravità della situazione, ha ricevuto i primi soccorsi dal gestore del lido, da una dottoressa e da un paramedico, che si trovavano in spiaggia. Dopo circa venti minuti, sono arrivate due autoambulanze del 118 e l'elisoccorso. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Serracapriola

