A Montenero proclamato il lutto cittadino per i funerali di Nicola Stante

MONTENERO. Il sindaco Simona Contucci e l’Amministrazione comunale esprimono il più sincero e profondo sentimento di cordoglio nei confronti della famiglia Stante, per la perdita del caro Nicola.

Interpretando e condividendo il senso di vicinanza e di dolore dell’intera comunità montenerese nei confronti della famiglia Stante, il sindaco Simona Contucci, in accordo con la famiglia, ha disposto oggi con apposita Ordinanza il lutto cittadino per sabato 16 luglio 2022, in concomitanza con le esequie del giovane Nicola che si terranno alle ore 10 presso il Santuario della Madonna di Bisaccia.

Per l’occasione le bandiere dell’edificio comunale saranno listate a lutto ed è stata disposta inoltre la sospensione di tutte le manifestazioni eventualmente in programma in concomitanza con la cerimonia funebre; sono sospese inoltre le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia; si invitano infine le attività commerciali e i pubblici esercizi ad abbassare le serrande in concomitanza con il funerale, pur senza obbligo di sospensione dell’attività stessa.