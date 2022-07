Infarto stronca la vita al dottor Paolo Carfagnini

LARINO. Credetemi è difficile mettersi a scrivere quando ti raggiungono certe notizie. Quando vorresti che la persona che ti informa si fosse sbagliata. Ed invece devi fare la tragica constatazione che quella notizia è vera.

Paolo Carfagnini, il dottore Paolo Carfagnini, l'amico che tante volte si è fatto prossimo per me, per i miei cari e per i miei amici, è tornato alla Casa del Padre. È morto intorno alle 16.30 nella sua abitazione alle porte del piccolo centro frentano stroncato da un infarto fulminante che non ha permesso nessun tentativo di rianimarlo nonostante l'arrivo dei colleghi del 118.

Come ogni giorno, Paolo era stato al Vietri, lui responsabile dell'intera Casa della Salute, lui professionista esemplare, era stato nel luogo dove per anni ha svolto, tutti i giorni, la sua missione di medico, di chirurgo dell'emergenza. Era stato accanto ai fragili e agli over 60 che in questi giorni stanno sottoponendosi alla quarta dose di vaccino. Nulla che lasciasse presagire la tragedia che si sarebbe poi consumata nella sua abitazione.

Mancherai Paolo, mancherai alla tua famiglia, mancherai alla tua amata Montorio, a Larino che fin da giovane medico di ha letteralmente adottato professionalmente, mancherai al sottoscritto a cui avevi dato già appuntamento per settembre per togliere una piccola cisti. Mancherai anzi già manchi. Possa il buon Dio accoglierti nelle sue braccia e a noi che restiamo la consapevolezza di aver avuto accanto, in diversi tempi e in diversi modi, un grande medico ed un grande uomo.

Nicola De Francesco