«Auto sfreccia, investe e uccide un cane: corrono troppo a Rio Vivo»

TERMOLI. La scorsa settimana dopo una uscita di strada in cui è rimasto coinvolto un 16enne, a Rio Vivo si è tornati a parlare di sicurezza stradale, con la predisposizione di una raccolta firme.

Ieri nuovo episodio, lo segnala un lettore: «Rio Vivo ore 22.40, troviamo il cane di un nostro amico investito, morto in una pozza di sangue. Su questa strada vengono spesso investiti i gatti, ed è un vero pericolo per i pedoni in generale, ed i bambini che abitano nella zona. Denunciamo la pericolosità della strada di Rio Vivo, dove le macchine corrono a più di 100 km/h dove il limite è di 30 km/h, non ci sono dossi o autovelox, raramente posti di blocco».

