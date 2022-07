Incidente sulla statale 16, muore un giovane

TERMOLI. Altro scontro drammatico sulla strada, nel tratto di statale 16, all'altezza del bivio per Rio Vivo, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Un ragazzo che viaggiava in scooter ha perso la vita, coinvolti altri due veicoli. Sul posto 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e le forze dell'ordine.