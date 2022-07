Tragedia sulla statale 16, sgomento per la morte di Fabrizio

TERMOLI. Statale 16 ancora chiusa fino alla serata di oggi tra Termoli e Campomarino per permettere i rilievi dell'incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio e costato la vita al 30enne Fabrizio Caputo, noto imprenditore attivo nella media distribuzione con la catena Gran Risparmio.

Enorme il cordoglio in città appena si è diffusa la notizia della tragica e prematura scomparsa. Il 30enne stava viaggiando in direzione Termoli in sella al proprio scooter quando era rimasto coinvolto in un incidente con altre due autovetture, all'altezza del bivio per Rio Vivo.

Vano l'arrivo dei soccorritori del 118, assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Sul posto Polizia di Stato e colleghi della Stradale, a cui e' affidato il caso.