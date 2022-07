Conclusi nella serata di sabato i rilievi sull'incidente mortale

TERMOLI. Si sono conclusi a tarda sera, ieri, i rilievi dell'incidente mortale costato la vita al 30enne Fabrizio Caputo.

A effettuarli gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Termoli, che sono intervenuti sul luogo della tragedia, la statale 16 adriatica, nel tratto adiacente al bivio per Rio Vivo. In un primo momento erano intervenuti i colleghi del commissariato di Termoli.

Circolazione chiusa per diverse ore da e per Campomarino in quel segmento così cruciale per la viabilità costiera, con percorsi deviati dai due innesti, all'altezza del Punto e della rotatoria all'ingresso di Campomarino stesso.

Oltre allo scooter su cui viaggiava il 30enne, coinvolti altri due veicoli in questo sinistro dall'esito fatale per Fabrizio, la cui ondata di commozione nella città per questa scomparsa così prematura è stata pressoché unanime in città.

Compiuti i rilievi e acquisito il nulla osta del Pm della Procura di Larino, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, atto dovuto in queste circostanze, gradualmente, l'arteria è stata riaperta al traffico.

La salma del giovane è stata ricomposta all'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli, a disposizione della magistratura.