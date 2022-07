Rovina a terra in scooter, 60enne al Pronto soccorso

TERMOLI. I soccorritori del 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza sono intervenuti nella tarda serata di ieri alla rotonda tra via delle Acacie, via Egadi e viale Padre Pio, a causa della caduta di un 60enne che stava viaggiando in sella al proprio scooter.

Nessun altro veicolo coinvolto in questo sinistro, dove un 60enne del posto ha perso il controllo del motociclo, poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.