Inchiesta sulla morte del 14enne, manutentore difeso da Antonio Di Pietro

MONTENERO DI BISACCIA. L’avvocato Antonio Di Pietro assume l’incarico da difensore di fiducia della ditta di Montenero di Bisaccia che vede indagato il titolare per il dramma di Nicola Stante, il 14enne di cui sabato mattina sono stati celebrati i funerali al santuario della Madonna di Bisaccia.

L’accusa per il manutentore dell’impianto di illuminazione del parchetto intitolato a don Nino Zappitelli, imprenditore del posto, è di omicidio colposo, come per il capo ufficio tecnico comunale.

Com’è noto, il 14enne è rimasto folgorato dopo essersi appoggiato a un lampione, l’intera area è stata sequestrata nella mattinata del 29 giugno, a poche ore dall’incidente, avvenuto nella tarda serata del 28 giugno. A darne notizia è stato il Corriere della Sera, nell’edizione di ieri.